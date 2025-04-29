В Кремле прокомментировали предложение Зеленского продлить перемирие на 30 дней

Песков: Продлить перемирие на 30 дней без урегулирования нюансов невозможно

Расширить приостановку боевых действий на Украине без предварительного урегулирования технических параметров режима прекращения огня невозможно. Предложение президента Украины Владимира Зеленского продлить перемирие на 30 дней прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Здесь важны нюансы, о которых президент [России Владимир] Путин говорил в Кремле. Это тоже важно, но без ответа на эти вопросы идти на такое долгосрочное перемирие трудно», — заявил Песков.

28 апреля Путин объявил новое перемирие в зоне специальной военной операции. Оно приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и продлится с 8 до 11 мая.

Украинский лидер Владимир Зеленский фактически отверг предложение главы российского государства. Он призвал к «немедленному, полному и безусловному прекращению огня» как минимум на 30 дней и заявил, что только такие меры позволят добиться урегулирования конфликта.