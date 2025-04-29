Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:24, 29 апреля 2025Бывший СССР

В Кремле прокомментировали предложение Зеленского продлить перемирие на 30 дней

Песков: Продлить перемирие на 30 дней без урегулирования нюансов невозможно
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Расширить приостановку боевых действий на Украине без предварительного урегулирования технических параметров режима прекращения огня невозможно. Предложение президента Украины Владимира Зеленского продлить перемирие на 30 дней прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Здесь важны нюансы, о которых президент [России Владимир] Путин говорил в Кремле. Это тоже важно, но без ответа на эти вопросы идти на такое долгосрочное перемирие трудно», — заявил Песков.

28 апреля Путин объявил новое перемирие в зоне специальной военной операции. Оно приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и продлится с 8 до 11 мая.

Украинский лидер Владимир Зеленский фактически отверг предложение главы российского государства. Он призвал к «немедленному, полному и безусловному прекращению огня» как минимум на 30 дней и заявил, что только такие меры позволят добиться урегулирования конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ставший жертвой взрыва генерал Москалик был участником переговоров по Украине

    В Кремле высказались о легитимности Зеленского на переговорах

    В Запорожской области дрон ВСУ атаковал школьный автобус

    Россиянам раскрыли последствия долгих шашлычных застолий

    Банда подростков расхищала бомбоубежища в российском городе ради контента

    В Кремле отреагировали на вопрос об участии военных КНДР в параде Победы в Москве

    Раскрыта неожиданная польза томатов

    Россиянка приревновала сожителя к другой женщине и переехала его на машине

    В Кремле прокомментировали предложение Зеленского продлить перемирие на 30 дней

    Россияне признались в желании заводить знакомства в отпуске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости