ФРГ призвала Россию согласиться на постоянное прекращение огня вместо перемирия

МИД ФРГ: РФ стоит согласиться на постоянное прекращение огня вместо перемирия

России стоит согласиться на постоянное прекращение огня на Украине без предварительных условий вместо объявления перемирия во время празднования 80-летия Победы. С таким призывом выступил МИД ФРГ, передает РИА Новости.

В ведомстве вновь подчеркнули, что негативно оценили пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным с 19 по 21 апреля. «Мы не видим причин откладывать прекращение огня и вновь призываем Россию согласиться на полное перемирие без предварительных условий», — заявили агентству в пресс-службе германского МИД.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение украинского президента Владимира Зеленского продлить перемирие на 30 дней. По его словам, такое решение невозможно без урегулирования определенных нюансов.

28 апреля Путин объявил новое перемирие в зоне специальной военной операции. Оно приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и продлится с 8 до 11 мая. Зеленский раскритиковал эту меру и призвал к «немедленному, полному и безусловному прекращению огня» как минимум на 30 дней.