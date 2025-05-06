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02:55, 6 мая 2025Путешествия

В восьмом аэропорту за ночь приостановили полеты

Росавиация: Ограничения на полеты ввели в самарском аэропорту Курумоч
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Самарский аэропорт Курумоч не принимает и не отправляет рейсы. Об этом заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Это уже восьмая авиагавань за ночь, в которой вводятся временные ограничения на работу. Данные меры приняты с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

До этого план «Ковер» был объявлен в аэропортах Калуги, Волгограда и Саратова, а также в столичных Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево.

В ночь на 6 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 19 сбитых украинских беспилотниках, летевших на столицу.

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