Ограничения на полеты ввели еще в трех российских аэропортах

Временные ограничения введены на работу аэропортов Калуги, Волгограда и Саратова. Об этом заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — говорится в сообщении.
Ранее аналогичные меры были введены в аэропортах Внуково, Жуковский и Домодедово. Также план «Ковер» ввели в столичном аэропорту Шереметьево.
До этого мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о перехвате беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. На места падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.