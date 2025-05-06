Ограничения на полеты ввели еще в трех российских аэропортах

Ограничения на полеты введены в аэропортах Калуги, Волгограда и Саратова

Временные ограничения введены на работу аэропортов Калуги, Волгограда и Саратова. Об этом заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — говорится в сообщении.

Ранее аналогичные меры были введены в аэропортах Внуково, Жуковский и Домодедово. Также план «Ковер» ввели в столичном аэропорту Шереметьево.

До этого мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о перехвате беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. На места падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.