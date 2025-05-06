В московских аэропортах ввели ограничения на полеты

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены ограничения на полеты

В аэропортах Внуково, Жуковский и Домодедово ввели ограничения на работу. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Отмечается, что авиагавани временно не принимают и не отправляют самолеты. По словам представителя ведомства, соответствующее решение было принято с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате пяти беспилотников, летевших на Москву. На места падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.