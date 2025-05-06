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01:30, 6 мая 2025Путешествия

В московских аэропортах ввели ограничения на полеты

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены ограничения на полеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В аэропортах Внуково, Жуковский и Домодедово ввели ограничения на работу. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Отмечается, что авиагавани временно не принимают и не отправляют самолеты. По словам представителя ведомства, соответствующее решение было принято с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате пяти беспилотников, летевших на Москву. На места падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.

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