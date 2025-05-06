Ночью силы ПВО сбили почти два десятка летевших на Москву беспилотников

Собянин: Обломки одного сбитого БПЛА упали на Каширском шоссе

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в общей сложности 19 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые летели в сторону Москвы. Обломки одного из них упали на Каширском шоссе. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram.

По информации градоначальника, в промежутке с одного до двух часов ночи было сбито девять приближающихся к Москве БПЛА, затем — еще шесть.

«На месте падения обломков одного из беспилотников на Каширском шоссе работают экстренные службы. Принимаются все необходимые меры. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет», — уточнил Собянин.

По информации Министерства обороны РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на вторник, 6 мая, выпустили по России свыше сотни беспилотных летательных аппаратов. Их сбили над 11 регионами страны. В частности, помимо столицы дроны были уничтожены над Воронежской, Пензенской, Самарской, Владимирской, Калужской областями.