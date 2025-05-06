Собянин сообщил об уничтожении еще одного летевшего на Москву БПЛА

Собянин: Отражена попытка атаки еще одного украинского БПЛА на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении еще одного беспилотника, летевшего в сторону столицы. Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале.

«Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву», — написал он. По его словам, на место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.

Каких-либо других подробностей о произошедшем мэр не привел.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили два дрона, направлявшихся в сторону города. Аналогичные данные привели в Минобороны России. При этом информация о месте падения обломков и возможных последствиях на земле не приводится.