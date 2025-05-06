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18:14, 6 мая 2025Россия

Минобороны отчиталось о работе ПВО в Московском регионе

Минобороны России: Над Московским регионом сбиты два беспилотника
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Над Московским регионом сбиты два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

По данным министерства, системы противовоздушной обороны работали с 16:40 до 17:20 по московскому времени. С их помощью удалось уничтожить два БПЛА самолетного типа. Точное место, где сбили украинские дроны, не указывается.

Каких-либо других подробностей о произошедшем в оборонном ведомстве не привели.

В этот же день жителей двух городов Московской области предупредили о воздушной опасности. Речь идет о Жуковском и Раменском. В городах ввели режим «Внимание по БПЛА». Население призвали укрыться в зданиях, а также отойти подальше от окон.

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