Минобороны отчиталось о работе ПВО в Московском регионе

Минобороны России: Над Московским регионом сбиты два беспилотника

Над Московским регионом сбиты два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

По данным министерства, системы противовоздушной обороны работали с 16:40 до 17:20 по московскому времени. С их помощью удалось уничтожить два БПЛА самолетного типа. Точное место, где сбили украинские дроны, не указывается.

Каких-либо других подробностей о произошедшем в оборонном ведомстве не привели.

В этот же день жителей двух городов Московской области предупредили о воздушной опасности. Речь идет о Жуковском и Раменском. В городах ввели режим «Внимание по БПЛА». Население призвали укрыться в зданиях, а также отойти подальше от окон.