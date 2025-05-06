Минобороны отчиталось о работе ПВО в Московском регионе

Над Московским регионом сбиты два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
По данным министерства, системы противовоздушной обороны работали с 16:40 до 17:20 по московскому времени. С их помощью удалось уничтожить два БПЛА самолетного типа. Точное место, где сбили украинские дроны, не указывается.
Каких-либо других подробностей о произошедшем в оборонном ведомстве не привели.
В этот же день жителей двух городов Московской области предупредили о воздушной опасности. Речь идет о Жуковском и Раменском. В городах ввели режим «Внимание по БПЛА». Население призвали укрыться в зданиях, а также отойти подальше от окон.