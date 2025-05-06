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10:34, 6 мая 2025Россия

Москвичей предупредили о временных ограничениях с 7 по 9 мая

Москвичей предупредили о возможных ограничениях в работе транспорта с 7 по 9 мая
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Москве возможны временные ограничения в работе транспорта и связи с 7 по 9 мая. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

«Ожидается прибытие многочисленных иностранных делегаций на высшем и высоком уровнях. В связи с этим в городе будут вводиться ограничения на проезд транспорта. Возможны ограничения в работе мобильного интернета», — говорится в сообщении.

Гостей и жителей столицы призвали отнестись с пониманием к введенным мерам на время празднования 80-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне и доверять только официальной информации по этим поводам.

Ранее в Москве полицейские предупредили об ответственности за запуск беспилотников. В период подготовки праздничных мероприятий, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне, сотрудники полиции усилили работу по пресечению запуска всех типов беспилотных летательных аппаратов.

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