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11:37, 5 мая 2025Силовые структуры

Сотрудники полиции предупредили москвичей об ответственности за запуск беспилотников

В Москве полицейские предупредили об ответственности за запуск беспилотников
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве полицейские предупредили об ответственности за запуск беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в московском главке МВД жителей Москвы предупредили, что территория города является бесполетной зоной для всех видов аппаратов, за несанкционированный запуск предусмотрена ответственность. В период подготовки праздничных мероприятий, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне, сотрудники полиции усилили работу по пресечению запуска всех типов беспилотных летательных аппаратов. В соответствии с законом «О полиции» полицейские имеют право пресечь полет и уничтожить любые беспилотники для защиты жизни и имущества граждан.

За это правонарушение предусмотрена административная ответственность по статьям 11.4 («Нарушение правил использования воздушного пространства») и 11.5 («Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов») КоАП РФ со штрафом до 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в России рассказали о мерах безопасности в Москве на 9 Мая.

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