Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:21, 6 мая 2025Россия

Песков переадресовал вопрос о новых попытках ВСУ прорваться в Курскую область

Песков переадресовал вопрос в Минобороны о новых атаках ВСУ на Курскую область
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопрос в Минобороны о новых попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться в Курскую область, передает ТАСС.

«Здесь я рекомендую обращаться в министерство обороны», — обозначил Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, тема новых атак на российское приграничье тесно связана непосредственно с ходом специальной военной операции на Украине.

Об ударе ВСУ по поселку Теткино в Курской области стало известно накануне, 5 мая. Военкоры описали ситуацию на границе Курской области как «новое наступление бронегрупп ВСУ». Сообщалось, что в наступлении на российское приграничье задействовали около 250 бойцов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хороший день для Германии». Мерцу не хватило голосов для избрания канцлером. Что он может сделать, чтобы возглавить ФРГ?

    В России появился в продаже уникальный гаджет

    В России усомнились в заявлениях Украины о деталях ресурсной сделки с США

    «Большой риск самим попасть в западню». В России заявили, что грузовые колонны ВСУ подступают к Курской области

    В Кремле рассказали о ситуации с продлением требований по продаже валютной выручки

    Раскрыто возможное местоположение спецназа КНДР после освобождения Курской области

    Три страны НАТО начали готовиться к эвакуации населения

    Вынесенный иностранцу приговор за попытку поджечь российский военкомат вступил в силу

    Потерявшей при пожаре трех детей россиянке вынесли приговор

    Власти подмосковного города заявили о попытках атак украинских БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости