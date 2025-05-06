Песков переадресовал вопрос о новых попытках ВСУ прорваться в Курскую область

Песков переадресовал вопрос в Минобороны о новых атаках ВСУ на Курскую область

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопрос в Минобороны о новых попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться в Курскую область, передает ТАСС.

«Здесь я рекомендую обращаться в министерство обороны», — обозначил Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, тема новых атак на российское приграничье тесно связана непосредственно с ходом специальной военной операции на Украине.

Об ударе ВСУ по поселку Теткино в Курской области стало известно накануне, 5 мая. Военкоры описали ситуацию на границе Курской области как «новое наступление бронегрупп ВСУ». Сообщалось, что в наступлении на российское приграничье задействовали около 250 бойцов.