Раскрыты подробности о новых попытках ВСУ прорваться в Курскую область

Shot: В наступлении на Курскую область задействовали до 250 бойцов ВСУ

В наступлении на Курскую область задействовали около 250 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности о новых попытках украинских военнослужащих прорваться в российское приграничье раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным издания, пытаясь атаковать поселок Теткино, ВСУ также задействовали более 15 единиц тяжелой техники и квадроциклы, на которых передвигается пехота.

Shot утверждает, что наступательные действия на российское приграничье начались накануне вечером, 4 мая. Канал сообщает, что сначала курское приграничье атаковали FPV-дронами и артиллерией, а затем солдаты ВСУ в составе двух бронегрупп начали двигаться в сторону госграницы с Россией от населенных пунктов Дорошовка и Бояро-Лежачи в Сумской области.

Уточняется, что часть техники противник потерял в ночь на понедельник, 5 мая, вместе с личным составом во время подхода к госгранице. По месту скопления ВСУ продолжает работать авиация.

Об ударе по Теткино стало известно 5 мая. Как заявил экс-советник бывшего губернатора региона Роман Алехин, ВСУ использовали как артиллерию, так и другие средства поражения. Военкоры описали ситуацию на границе Курской области как «новое наступление бронегрупп ВСУ». Официальных данных от Минобороны пока не было.