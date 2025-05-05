В России заявили об ударах по поселку и мосту через реку в Курской области

Экс-советник бывшего курского главы Алехин: ВСУ ударили по Теткино и мосту

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наносить удары при помощи различных средств по поселку Теткино и мосту через реку Сейм в Курской области. Об этом сообщил экс-советник бывшего губернатора региона Роман Алехин в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские войска наносили удары при помощи артиллерии и других средств. При этом пехота ВСУ заходила на железнодорожную станцию, находящуюся в 200 метрах от границы.

«Уже много раз говорил, что после Суджи, с учетом цели — длительное удержание территорий, у противника лучшее направление — Глушково, потому что там довольно большой участок ограничен широким и глубоким Сеймом, который придется форсировать для изгнания врага, если у него получится захватить участок», — написал он.

Алехин призвал местных жителей не ездить на эти территории из-за продолжающихся атак украинских войск и риска попасть в ловушку.

Ранее стало известно, что российские бойцы группировки «Север» уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины в 10 километрах от населенного пункта Теткино Курской области. Уточняется, что группу ликвидировали с помощью дрона.