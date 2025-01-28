Российские бойцы группировки «Север» уничтожили ДРГ ВСУ недалеко от Теткино

Российские бойцы группировки «Север» уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 10 километрах от населенного пункта Теткино Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

По их информации, ВСУ перебросили к границе Сумской области Украины и Курской области России ДРГ. «Они передвигались на боевых машинах. Группу вскрыли и уничтожили», — заявили в силовых структурах.

Уточняется, что группу ликвидировали с помощью дрона.

Ранее сообщались подробности о разгроме ВСУ под Купянском. Российские войска зашли на тяжелой технике в поселок Двуречная и заняли удобные позиции. Российская армия смогла ликвидировать противника в населенном пункте.