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11:03, 28 января 2025Бывший СССР

Российские военные уничтожили ДРГ ВСУ в нескольких километрах от Курской области

Российские бойцы группировки «Север» уничтожили ДРГ ВСУ недалеко от Теткино
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские бойцы группировки «Север» уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 10 километрах от населенного пункта Теткино Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

По их информации, ВСУ перебросили к границе Сумской области Украины и Курской области России ДРГ. «Они передвигались на боевых машинах. Группу вскрыли и уничтожили», — заявили в силовых структурах.

Уточняется, что группу ликвидировали с помощью дрона.

Ранее сообщались подробности о разгроме ВСУ под Купянском. Российские войска зашли на тяжелой технике в поселок Двуречная и заняли удобные позиции. Российская армия смогла ликвидировать противника в населенном пункте.

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