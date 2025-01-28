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10:18, 28 января 2025Бывший СССР

Стали известны подробности разгрома ВСУ под Купянском

Shot: ВС РФ вошли на тяжелой технике в Двуречную и заняли выгодные позиции
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска зашли на тяжелой технике в поселок Двуречная и заняли выгодные позиции. Подробности разгрома Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском приводит Telegram-канал Shot.

Уточняется, что ВС РФ смогли зачистить район в населенном пункте. Российские штурмовики провели операцию примерно в 04:00, а после рассвета Двуречная полностью перешла под контроль России.

По информации Shot, военные ВС РФ взяли семь блиндажей ВСУ. Кроме того, они уничтожили два пункта управления беспилотниками и два пикапа с медикаментами для украинских бойцов. Помимо этого, минометчики ВСУ покинули свою позицию, сбежав из-за страха, отмечает Telegram-канал.

Ранее стало известно, что российские силы разгромили противника в районе Двуречной. Как сообщалось, поселок был хорошо укреплен. ВС России удалось расширить плацдарм к северу от Купянска.

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