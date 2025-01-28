Стало известно о разгроме ВСУ на купянском направлении

«РВ»: ВС России разгромили ВСУ в районе Двуречной в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России разгромили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Двуречная в Харьковской области. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

«Значимое продвижение в важном для харьковского участка фронта — хорошо укрепленном н.п. Двуречная», — отмечают авторы.

«РВ» сообщили о разгроме ВСУ на купянском направлении на левом берегу реки Оскол. По данным канала, ВС России расширили плацдарм к северу от Купянска и начали продвижение севернее и южнее реки Нижняя Двуречная. Военкоры отметили, что российские войска фактически завершают зачистку Двуречной.

Ранее подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке, военный эксперт Андрей Марочко рассказал о срыве ротации ВСУ в Харьковской области. Он сообщил, что данные о скоплении украинских военных были оперативно использованы ВС России для нанесения удара.