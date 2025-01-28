В ЛНР рассказали о срыве ротации ВСУ в Харьковской области

Марочко: ВС России сорвали ротацию ВСУ на купянском направлении

Вооруженные силы (ВС) России сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в Харьковской области. Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке, военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В населенном пункте Купянск выявлено место сосредоточения украинских боевиков, которые вели подготовительные мероприятия по выдвижению на ЛБС (линию боевого соприкосновения — прим. «Ленты.ру»)», — сообщил подполковник НМ ЛНР в отставке.

Марочко рассказал о срыве попытки ротации подразделений ВСУ, находящихся в районе населенного пункта Кучеровка. Он сообщил, что данные о скоплении украинских военных были оперативно использованы ВС России для нанесения удара. По данным эксперта, в результате атаки было ликвидировано порядка 30 бойцов ВСУ, бронетранспортер и три единицы автомобильной техники.

Ранее Марочко сообщил о продвижении ВС России в районе Макеевки. Также российские военные продвинулись у Зеленого Гая, а также закрепились на новых позициях в районе Лозовой.