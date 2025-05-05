Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:23, 5 мая 2025Россия

В России заявили о новом наступлении бронегрупп ВСУ на Курскую область

«РВ»: ВСУ перешли в новое наступление на Курскую область
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) перешли в новое наступление на Курскую область. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По его данным, ночью ВСУ подорвали мосты — вероятно, в российском тылу — и бросили в атаку несколько бронегрупп. Инженерные машины проделали дороги в минных полях, по которым и выдвинулась бронетехника с десантом, указано в публикации.

Сейчас на границе Курской области идет тяжелый бой, продолжает «РВ». Часть брошенных в атаку сил ВСУ уже уничтожена. Канал пообещал информировать о ходе боестолкновения и его итогах.

Ранее об ударе по приграничному населенному пункту Теткино в Курской области заявил экс-советник бывшего губернатора региона Роман Алехин. По его данным, ВСУ использовали как артиллерию, так и другие средства поражения. Официальных данных от Минобороны на момент публикации материала нет.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что Россия «хочет всю Украину», но Москве придется отказаться от таких притязаний. Что нового он сказал о мире?

    Президент Приднестровья объяснил нежелание Молдавии привлекать Украину к решению конфликта

    В заготовках для шашлыка в Москве нашли кишечную палочку

    Названа новая старейшая жительница планеты

    В Госдуме призвали Зеленского не мнить себя неприкасаемым

    Стало известно о попытке ВСУ уничтожить мосты через реку в Курской области

    На Украине нашли причину не атаковать парад Победы в Москве

    Стало известно о погибших во время атаки беспилотников ВСУ на Курскую область

    Названа возможная цель нового наступления ВСУ в Курской области

    В России отреагировали на попытки ВСУ снова захватить Курскую область

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости