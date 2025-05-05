В России заявили о новом наступлении бронегрупп ВСУ на Курскую область

«РВ»: ВСУ перешли в новое наступление на Курскую область

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) перешли в новое наступление на Курскую область. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По его данным, ночью ВСУ подорвали мосты — вероятно, в российском тылу — и бросили в атаку несколько бронегрупп. Инженерные машины проделали дороги в минных полях, по которым и выдвинулась бронетехника с десантом, указано в публикации.

Сейчас на границе Курской области идет тяжелый бой, продолжает «РВ». Часть брошенных в атаку сил ВСУ уже уничтожена. Канал пообещал информировать о ходе боестолкновения и его итогах.

Ранее об ударе по приграничному населенному пункту Теткино в Курской области заявил экс-советник бывшего губернатора региона Роман Алехин. По его данным, ВСУ использовали как артиллерию, так и другие средства поражения. Официальных данных от Минобороны на момент публикации материала нет.