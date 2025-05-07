Беспилотники ВСУ пытались атаковать Костромскую область

Костромской губернатор Ситников: Над Нейским районом сбили беспилотник ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Костромскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Сергей Ситников в Telegram-канале.

«Сегодня утром на территории Нейского района Костромской области отражена атака украинского беспилотника. Разрушений и пострадавших нет», — написал Ситников.

Он предупредил, что на территории региона могут находиться фрагменты дронов, которые важны для следствия. В связи с этим жителям важно незамедлительно сообщить о местонахождении фрагментов летательных аппаратов в случае их обнаружения по номеру 112, а также отойти на безопасное от них расстояние.

ВСУ в ночь на 7 мая массово атаковали регионы России с помощью беспилотников. Под удар попали Ярославская, Тульская, Московская, Воронежская и Смоленская области, а также Мордовия.