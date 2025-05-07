Система ПВО сбила семь БПЛА в российском регионе

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Воронежской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал губернатор Воронежской области.
Ранее о сбитом беспилотнике сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. По его словам, БПЛА был поражен в Рославльском округе. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
Также губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об отражении четвертой волны атаки БПЛА на регион.