Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:01, 7 мая 2025Россия

Система ПВО сбила БПЛА еще в одном российском регионе

Губернатор Анохин: Система ПВО сбила БПЛА в Рославльском округе
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Рославльского округа. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, разрушений на земле и пострадавших нет. На место падения летательного аппарата направлены экстренные и оперативные службы», — написал Анохин.

Губернатор Смоленской области напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА необходимо, не приближаясь к ним, сообщить экстренным службам по номеру 112.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО сбили еще семь летевших на столицу беспилотников. На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Индия нанесла удары по Пакистану. Исламабад уже ответил противнику и назвал нападение актом войны

    Выявлена скрытая угроза от крыс в мегаполисах

    Учительница изнасиловала школьника на заднем сиденье своей машины

    Жена прочитала сообщения мужа в дружеском чате и решила развестись

    Трамп признался в незнании о запрете на участие России в ЧМ по футболу

    Трамп назвал позором эскалацию конфликта между Индией и Пакистаном

    Армия Индии сообщила о ликвидации террористов в Пакистане

    Администрация Трампа потребовала от Киева принять прибывших в США нелегальных мигрантов

    Силы ПВО сбили еще семь летевших на Москву беспилотников

    Ограничения на полеты введены еще в одном столичном аэропорту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости