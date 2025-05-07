Система ПВО сбила БПЛА еще в одном российском регионе

Губернатор Анохин: Система ПВО сбила БПЛА в Рославльском округе

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Рославльского округа. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, разрушений на земле и пострадавших нет. На место падения летательного аппарата направлены экстренные и оперативные службы», — написал Анохин.

Губернатор Смоленской области напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА необходимо, не приближаясь к ним, сообщить экстренным службам по номеру 112.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО сбили еще семь летевших на столицу беспилотников. На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.