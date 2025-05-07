Силы ПВО сбили еще семь летевших на Москву беспилотников

Собянин: Силы ПВО сбили еще семь летевших на Москву беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще семь летевших на столицу беспилотников. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака семи беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил он.

В прошлую ночь средства противовоздушной обороны сбили в общей сложности 19 беспилотных летательных аппаратов, которые летели в сторону Москвы. Обломки одного из них упали на Каширском шоссе. По информации Министерства обороны РФ, всего Вооруженные силы Украины в ночь на 6 мая выпустили по России свыше сотни беспилотников.