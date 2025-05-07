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01:39, 7 мая 2025Россия

Силы ПВО сбили еще семь летевших на Москву беспилотников

Собянин: Силы ПВО сбили еще семь летевших на Москву беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще семь летевших на столицу беспилотников. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака семи беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил он.

В прошлую ночь средства противовоздушной обороны сбили в общей сложности 19 беспилотных летательных аппаратов, которые летели в сторону Москвы. Обломки одного из них упали на Каширском шоссе. По информации Министерства обороны РФ, всего Вооруженные силы Украины в ночь на 6 мая выпустили по России свыше сотни беспилотников.

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