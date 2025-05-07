Глава Тульской области сообщил об отражении четвертой волны атаки БПЛА

Губернатор Миляев: ПВО отражает четвертую волну атаки дронов в Тульской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) отражает четвертую волну атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Тульской области. Об этом сообщил глава российского региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Дежурные средства ПВО Минобороны России в повышенной боевой готовности и отражают уже четвертную волну атаки. Ситуация находится на контроле», — написал губернатор Тульской области.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации двух летевших к столице беспилотных летательных аппарата, а позднее — о поражении еще трех дронов.