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00:13, 7 мая 2025Россия

Глава Тульской области сообщил об отражении четвертой волны атаки БПЛА

Губернатор Миляев: ПВО отражает четвертую волну атаки дронов в Тульской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) отражает четвертую волну атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Тульской области. Об этом сообщил глава российского региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Дежурные средства ПВО Минобороны России в повышенной боевой готовности и отражают уже четвертную волну атаки. Ситуация находится на контроле», — написал губернатор Тульской области.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации двух летевших к столице беспилотных летательных аппарата, а позднее — о поражении еще трех дронов.

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