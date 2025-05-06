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22:57, 6 мая 2025Россия

Еще три беспилотника сбили на подлете к Москве

Собянин: Силами ПВО сбиты еще три беспилотника, следовавших к Москве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО были сбиты еще три беспилотника, следовавших к столице. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Уничтожены еще три вражеских беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — заявил он.

Ранее Собянин сообщил о ликвидации еще двух летевших к столице беспилотных летательных аппарата.

До этого Минобороны России сообщило, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Московским регионом, а также Тульской и Калужском областями.

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