Еще три беспилотника сбили на подлете к Москве

Собянин: Силами ПВО сбиты еще три беспилотника, следовавших к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО были сбиты еще три беспилотника, следовавших к столице. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Уничтожены еще три вражеских беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — заявил он.

Ранее Собянин сообщил о ликвидации еще двух летевших к столице беспилотных летательных аппарата.

До этого Минобороны России сообщило, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Московским регионом, а также Тульской и Калужском областями.