Дроны ВСУ уничтожили над Московским регионом и еще двумя областями России

МО РФ: Дроны ВСУ сбили над Московским регионом, Тульской и Калужской областями

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Московским регионом, а также Тульской и Калужском областями. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным министерства, всего с 17:21 до 18:40 по московскому времени было уничтожено 13 беспилотников самолетного типа.

Семь БПЛА сбили над территорией Калужской области, четыре — над Тульской областью, еще два — над Московским регионом. Какие-либо другие подробности в оборонном ведомстве не привели.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили два дрона, направлявшихся в сторону города. Аналогичные данные привели в Минобороны России. Затем Собянин заявил еще об одном сбитом БПЛА.