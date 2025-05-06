Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:33, 6 мая 2025Россия

Дроны ВСУ уничтожили над Московским регионом и еще двумя областями России

МО РФ: Дроны ВСУ сбили над Московским регионом, Тульской и Калужской областями
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Московским регионом, а также Тульской и Калужском областями. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным министерства, всего с 17:21 до 18:40 по московскому времени было уничтожено 13 беспилотников самолетного типа.

Семь БПЛА сбили над территорией Калужской области, четыре — над Тульской областью, еще два — над Московским регионом. Какие-либо другие подробности в оборонном ведомстве не привели.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили два дрона, направлявшихся в сторону города. Аналогичные данные привели в Минобороны России. Затем Собянин заявил еще об одном сбитом БПЛА.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ дважды за сутки атаковали Московский регион. Какие беспилотники использовали и откуда их запустили?

    Нюша в крошечных шортах показала откровенный танец

    Тюремщики потеряли убийцу на 12 часов и нашли в неожиданном месте

    В российском регионе разоблачили похитивших 50 миллионов рублей кредитных мошенников

    Экс-полицейский шлепнул бортпроводника по ягодицам и признался ему в любви на рейсе в США

    Лукашенко пообещал молниеносный ответ на чужой сапог на территории Белоруссии

    Россиянин спас едва не угодившего под машину мужчину на инвалидной коляске

    Усик назвал свой главный страх

    Трамп призвал премьера Канады никогда не говорить «никогда»

    В России оценили живучесть Т-90М

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости