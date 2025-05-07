Беспилотники ВСУ сбили на подлете к Ярославлю

Губернатор Евраев: На подлете к Ярославлю сбили три беспилотника ВСУ

На подлете к Ярославлю сбили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в Telegram-канале.

По его информации, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На территории региона, предупредил губернатор, могут находиться фрагменты летательных аппаратов, которые важны для хода следствия. В случае их обнаружения жителям важно сразу сообщить о местонахождении фрагментов по номеру 112.

«Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности в регионе продолжается», — сообщил Евраев.

Помимо Ярославской области, ночью 7 мая под удар ВСУ попала Тульская область, где отразили четыре волны атаки дронов. Кроме того, за вечер 6 мая и ночь 7 мая над Московским регионом, по сообщению мэра столицы Сергея Собянина, сбили 14 летательных аппаратов.