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04:06, 7 мая 2025Россия

Уничтожены еще два летевших на Москву БПЛА

Собянин: Уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами средств противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), следовавших к столице. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Уничтожены еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил он.

Ранее мэр Москвы сообщил, что средства ПВО сбили еще семь летевших на столицу беспилотников.

В прошлую ночь средства противовоздушной обороны сбили в общей сложности 19 беспилотных летательных аппаратов, которые летели в сторону Москвы.

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