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05:49, 7 мая 2025Россия

В российском городе произошел пожар после атаки БПЛА

В Саранске после атаки БПЛА произошли два пожара
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

В Саранске после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) произошли два пожара. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале со ссылкой на жителей российского города.

Отмечается, что беспилотники пытались атаковать район Химмаша. Глава республики Мордовия Артем Здунов подтвердил атаку БПЛА и сообщил о работе в Саранске систем оповещения.

Ранее система противовоздушной обороны сбила семь БПЛА в Воронежской области. Глава региона Александр Гусев отметил, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет.

До того о сбитом беспилотнике сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. По его словам, БПЛА был поражен в Рославльском округе. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

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