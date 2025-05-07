В российском городе произошел пожар после атаки БПЛА

В Саранске после атаки БПЛА произошли два пожара

В Саранске после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) произошли два пожара. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале со ссылкой на жителей российского города.

Отмечается, что беспилотники пытались атаковать район Химмаша. Глава республики Мордовия Артем Здунов подтвердил атаку БПЛА и сообщил о работе в Саранске систем оповещения.

Ранее система противовоздушной обороны сбила семь БПЛА в Воронежской области. Глава региона Александр Гусев отметил, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет.

До того о сбитом беспилотнике сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. По его словам, БПЛА был поражен в Рославльском округе. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.