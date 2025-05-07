Над Сергиевым Посадом сбили два беспилотника

Глава Сергиева Посада Ероханова: Над округом уничтожены два беспилотника

Над Сергиевым Посадом в ночь на среду, 7 мая, сбили два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщила глава Сергиево-Посадского городского округа Подмосковья Оксана Ероханова в Telegram-канале.

«Силами ПВО на территории Сергиево-Посадского городского округа были уничтожены два беспилотника. Жертв и разрушений нет. Прошу всех сохранять спокойствие», — написала Ероханова.

По ее словам, Подмосковье ночью подверглось массированной атаке беспилотников. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также обнаружения обломков летательных аппаратов глава Сергиева Посада призвала незамедлительно звонить на номер 112.

За вечер 6 мая и ночь 7 мая над Московским регионом, по сообщению мэра столицы Сергея Собянина, сбили 14 летательных аппаратов. Дроны, как заявлял руководитель города, направлялись в сторону Москвы. Кадры с пролетами БПЛА выкладывали жители подмосковных Кубинки, Щелково и Красноармейска.