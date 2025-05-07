Момент уничтожения дрона в небе над Кубинкой попал на видео

Момент уничтожения дрона, летящего на Москву, в небе над Кубинкой попал на видео

Момент уничтожения одного из дронов, летящего на Москву, в небе над Кубинкой попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Shot.

Ранее в районе аэродрома Кубинка прозвучали взрывы. Как сообщили «Ленте.ру» очевидцы, первый взрыв прогремел примерно в 0:20, и далее в течение 15 минут были слышны еще три. Затем с 0:54 до 1:06 прозвучали еще несколько взрывов.

В ночь на 7 мая система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат над территорией Рославльского округа. Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что пострадавших нет.