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08:13, 7 мая 2025Россия

Опубликованы кадры из атакованной ВСУ Мордовии

В сети появились кадры со звуками сирены из атакованной ВСУ Мордовии
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры из Мордовии, которая попала под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 7 мая. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах, снятых в Саранске, слышна работа сирен оповещения об опасности, также на горизонте виден дым от пожара. По видеозаписи непонятно, где произошло возгорание.

Утром в среду, 7 мая, в Мордовии объявили угрозу атаки БПЛА. Глава региона Артем Здунов обратился к жителям с просьбой соблюдать меры безопасности. Жители Саранска до этого сообщали о двух пожарах в регионе. Согласно неофициальным данным, беспилотники пытались атаковать район Химмаша.

Ночью 7 мая под удар ВСУ также попала Тульская область, где отразили четыре волны атаки дронов, и Ярославская область, где на подлете к столице региона перехватили 3 дрона. Кроме того, за вечер 6 мая и ночь 7 мая над Московским регионом, по сообщению мэра столицы Сергея Собянина, сбили 14 летательных аппаратов.

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