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23:30, 6 мая 2025Россия

Момент пролета БПЛА в Раменском сняли на видео

Момент пролета БПЛА в Раменском попал на видео
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Telegram-канал Shot опубликовал видео, на котором запечатлен пролет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над подмосковным городом Раменское. Подчеркивается, что через несколько минут дрон был сбит системой противовоздушной обороны (ПВО).

Отмечается, что украинские дроны пытаются атаковать Москву с нескольких направлений.

Ранее Минобороны России сообщило, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Московским регионом, а также Тульской и Калужском областями. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО сбила еще два БПЛА.

Telegram-канал «Военный обозреватель» уточнил, что столичный регион атаковали дроны-камикадзе.

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