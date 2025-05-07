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07:13, 7 мая 2025Россия

Момент мощного взрыва в Подмосковье попал на видео

В сети появились кадры момента мощного взрыва над подмосковным Щелково
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры момента мощного взрыва в подмосковном Щелково. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах слышен звук взрыва, от громкости которого на стоящих на парковке автомобилях включается сигнализация. Как сообщили местные жители, два взрыва в Щелково прогремели примерно в 22:32.

В сети также появились кадры момента уничтожения беспилотника в небе над Кубинкой. На них видно взрыв и пламя.

Всего за вечер 6 мая и ночь 7 мая над Московским регионом, по сообщению мэра столицы Сергея Собянина, сбили 14 летательных аппарата. О работе систем противовоздушной обороны (ПВО) также сообщали жители подмосковного города Красноармейск.

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