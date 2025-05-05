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12:13, 5 мая 2025Россия

Военный парад в Севастополе решили не проводить

В Севастополе отказались от Парада Победы из-за опасности атаки ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Военный Парад в Севастополе 9 Мая решили не проводить, а «Бессмертный полк» пройдет в формате онлайн. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, его слова приводит ТАСС.

Чиновник добавил, что власти города по «понятным причинам» не станут публиковать расписание торжественных мероприятий, имея в виду опасность атаки Вооруженных сил Украины.

По словам Развожаева, решение отменить парад было согласовано с Минобороны России.

Ранее сообщалось, что на Украине нашли причину не атаковать парад Победы в Москве.

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