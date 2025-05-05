Военный парад в Севастополе решили не проводить

Военный Парад в Севастополе 9 Мая решили не проводить, а «Бессмертный полк» пройдет в формате онлайн. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, его слова приводит ТАСС.
Чиновник добавил, что власти города по «понятным причинам» не станут публиковать расписание торжественных мероприятий, имея в виду опасность атаки Вооруженных сил Украины.
По словам Развожаева, решение отменить парад было согласовано с Минобороны России.
Ранее сообщалось, что на Украине нашли причину не атаковать парад Победы в Москве.