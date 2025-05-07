Ограничения на полеты отменили в двух столичных аэропортах

Росавиация: В Шереметьево и Внуково сняты ограничения на полеты

В 4:07 по мск были отменены ограничения на полеты в двух столичных аэропортах: Шереметьево и Внуково. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — написал Кореняко.

План «Ковер», подразумевающий ограничение на прием и выпуск самолетов, был введен в аэропорту Шереметьево 7 мая в 1:00 по мск. В свою очередь, во Внуково аналогичные меры приняли 6 мая в 18:39.