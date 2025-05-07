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04:35, 7 мая 2025Путешествия

Ограничения на полеты отменили в двух столичных аэропортах

Росавиация: В Шереметьево и Внуково сняты ограничения на полеты
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

В 4:07 по мск были отменены ограничения на полеты в двух столичных аэропортах: Шереметьево и Внуково. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — написал Кореняко.

План «Ковер», подразумевающий ограничение на прием и выпуск самолетов, был введен в аэропорту Шереметьево 7 мая в 1:00 по мск. В свою очередь, во Внуково аналогичные меры приняли 6 мая в 18:39.

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