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01:28, 7 мая 2025Путешествия

Ограничения на полеты введены еще в одном столичном аэропорту

Росавиация: Ограничения на полеты введены в аэропорту Шереметьево
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Ограничения на прием и выпуск самолетов введен в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01:00 МСК введены также в аэропорту Шереметьево», — написал представитель Росавиации.

Ранее аналогичные ограничения были введены еще в одном столичном аэропорту — Жуковском. С 21:19 авиагавань не принимает и не выпускает самолеты. В свою очередь, следовавшие в Москву рейсы принял саратовский аэропорт Гагарин.

Также сообщалось, что рейс SU284, следовавший из Москвы на Пхукет, был вынужден развернуться и отправиться назад в аэропорт Шереметьево в связи с закрытием воздушного пространства в Пакистане.

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