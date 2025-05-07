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00:54, 7 мая 2025Путешествия

Российские самолеты начали разворачиваться из-за закрытия неба над Пакистаном

Рейсы из Москвы на Пхукет и в Дели вернулись из-за закрытия неба над Пакистаном
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Нескольким российским самолетам пришлось изменить маршруты в связи с закрытием воздушного пространства в Пакистане после ракетных ударов со стороны Индии. Так, рейс SU284, следовавший из Москвы на Пхукет, был вынужден развернуться и отправиться назад в аэропорт Шереметьево, передает Telegram-канал Mash, опубликовав скрин с траекторией движения бортов с сайта Flightradar24.

Кроме того, рейсу SU232, следовавшему из столицы в Дели, пришлось совершить экстренную посадку в Ташкенте.

Ранее власти Пакистана приняли решение закрыть свое воздушное пространство для всех рейсов на 48 часов. Это произошло после того, как армия Индии начала «Операцию Синдур», нанеся ракетные удары по Котли, Бахвалпуру и Музаффарабаду.

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