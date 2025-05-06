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23:34, 6 мая 2025Мир

Индия начала атаковать Пакистан

Армия Индии начала «Операцию Синдур», ударив по Пакистану
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Армия Индии начала «Операцию Синдур», ударив по Пакистану. Об этом сообщает Министерство обороны Индии.

«Индия нанесла ракетные удары по Котли, Бахвалпуру и Музаффарабаду в спорном районе Кашмир», — заявил Генеральный директор пакистанской Межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR) Ахмед Шариф Чаудхри.

В Минобороны Индии сообщили, что ни один пакистанский военный объект не был атакован. В ведомстве отметили, что страна нанесла ракетные удары по лагерям террористов на территории Пакистана.

5 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Кремль следит за ситуацией на границе Индии и Пакистана и надеется на мирное разрешение конфликта между странами. Он отмечал, что обе страны являются для России стратегическими партнерами, и Москва дорожит отношениями как с Нью-Дели, так и с Исламабадом.

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