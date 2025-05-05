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12:52, 5 мая 2025Мир

В Кремле прокомментировали обострение конфликта Индии и Пакистана

Песков: Кремль с тревогой следит за ситуацией на границе Индии и Пакистана
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Sharafat Ali / Reuters

Кремль следит за ситуацией на границе Индии и Пакистана и надеется на мирное разрешение конфликта между странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Безусловно, мы следим с большой тревогой за напряженной атмосферой, которая сложилась на границе [Индии и Пакистана]. (...) Мы надеемся на то, что стороны смогут договориться о мерах, чтобы понизить градус напряжения», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что обе страны являются для России стратегическими партнерами, и Москва дорожит отношениями как с Нью-Дели, так и с Исламабадом. Он также добавил, что Кремль сообщит о возможных контактах президента России Владимира Путина с лидерами Индии или Пакистана, которые, по его словам, произойдут «совсем скоро».

Ранее Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина, который состоится в понедельник, 5 мая. При этом он не раскрыл имя собеседника российского лидера.

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