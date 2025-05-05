Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

Песков: Путин проведет международный телефонный разговор 5 мая

Президент России Владимир Путин проведет международный телефонный разговор в понедельник, 5 мая. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сегодня международный телефонный разговор. Мы скоро дадим сообщение. Ждите», — сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее Песков рассказал о необходимости личной встречи Путина и американского лидера Дональда Трампа. При этом он отметил, что конкретики по ее срокам пока нет.

3 мая президент России провел телефонный разговор с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Сообщалось, что лидеры стран обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления российско-узбекистанских отношений.