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13:36, 3 мая 2025Бывший СССР

Путин созвонился с президентом Узбекистана

Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Мирзиеевым
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает ТАСС.

«[Президенты] обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления российско-узбекистанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства», — сообщили в пресс-службе узбекистанского лидера.

В ходе разговора главы двух государств также высоко оценили прошедшую в Ташкенте деловую выставку «Иннопром. Центральная Азия».

Ранее США заключили с Узбекистаном ресурсную сделку о добыче редкоземельных металлов. Представители Вашингтона и Ташкента подписали соглашение в столице США 9 апреля.

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