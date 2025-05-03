Путин созвонился с президентом Узбекистана

Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Мирзиеевым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает ТАСС.

«[Президенты] обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления российско-узбекистанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства», — сообщили в пресс-службе узбекистанского лидера.

В ходе разговора главы двух государств также высоко оценили прошедшую в Ташкенте деловую выставку «Иннопром. Центральная Азия».

Ранее США заключили с Узбекистаном ресурсную сделку о добыче редкоземельных металлов. Представители Вашингтона и Ташкента подписали соглашение в столице США 9 апреля.