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17:53, 9 апреля 2025Бывший СССР

США заключили соглашение о минералах со страной бывшего СССР

США и Узбекистан заключили соглашение о минералах
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Zafar Khalilov / XinHua / Globallookpress.com

США и Узбекистан заключили соглашение о критических минералах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и торговли республики бывшего СССР.

Представители Вашингтона и Ташкента подписали соглашение в столице США. «По итогам встреч подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере критических минералов, достигнуты договоренности об инвестициях в разведку и добычу полезных ископаемых», — сообщается в пресс-релизе.

Кроме того, США и Узбекистан договорились о строительстве комплексов тонкого измельчения руд и привлечении новых технологий в области добычи минералов. США также будут способствовать повышению квалификации специалистов из Узбекистана.

Ранее стало известно, что что переговоры Вашингтона с другой страной бывшего СССР — Украиной — по минералам пройдут на этой неделе. Сообщается, что в состав делегации со стороны Киева войдут представители министерств экономики, иностранных дел, юстиции и финансов.

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