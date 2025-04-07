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16:20, 7 апреля 2025Бывший СССР

Депутат Рады объяснил интерес США к украинским редкоземельным металлам

Дубинский: США хотят сделку с Украиной для недопущения конкурентов из ЕС
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

США хотят заключить сделку по редкоземельным металлам с Украиной для недопущения конкурентов из Европейского союза (ЕС). Об этом заявил в своем Telegram-канале находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

По словам парламентария, интерес США к украинским полезным ископаемым связан с желанием американского президента Дональда Трампа контролировать производство высокотехнологичных чипов. Дубинский объяснил, что для этого Вашингтону нужны в том числе редкоземельные металлы.

«Кроме того, 60 процентов редкоземельной добычи контролирует Китай. Если он вместе с РФ получит контроль над редкоземом на Украине — для США это беда. Поэтому США предлагают этот проект разделить с РФ, а Украину колонизировать договором о минералах. Причем, сегодня их можно и не добывать — главное, не пустить конкурентов, в том числе из ЕС», — уточнил нардеп.

Ранее вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что переговоры Киева и Вашингтона по недрам пройдут на текущей неделе. Она уточнила, что в состав украинской делегации войдут представители министерств экономики, иностранных дел, юстиции и финансов.

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