В Киеве подтвердили сроки переговоров Украины и США по недрам

Вице-премьер Свириденко: Переговоры Украины и США по недрам пройдут на неделе

Переговоры по соглашению о недрах между Украиной и США пройдут на этой неделе. Об этом в социальной сети X сообщила вице-премьер и министр экономики республики Юлия Свириденко.

По ее словам, Киев намерен отправить переговорную группу в Вашингтон в течение недели. Политик добавила, что в состав делегации войдут представители министерств экономики, иностранных дел, юстиции и финансов.

«На этой неделе Украина направит делегацию в Вашингтон для продолжения переговоров о заключении стратегического соглашения с Соединенными Штатами (...) Мы намерены согласовать выбор проектов, правовую базу и механизмы долгосрочного инвестирования», — написала она.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники в Киеве сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа предложила Киеву более масштабную сделку по добыче полезных ископаемых. Собеседник агентства также отметил, что украинская делегация приедет в США и проведет там переговоры по недрам в начале недели.