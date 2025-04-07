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10:06, 7 апреля 2025Бывший СССР

Стала известна дата переговоров Украины и США по недрам

Reuters: Украинская делегация проведет переговоры США по недрам в начале недели
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинская делегация приедет в США и проведет там переговоры по недрам в начале недели. Об этом пишет Reuters со ссылкой на украинский источник.

По его словам, администрация президента США Дональда Трампа предложила Киеву более масштабную сделку по добыче полезных ископаемых. Источник добавил, что Украина рассматривает ее последние несколько дней.

О других подробностях не сообщается.

Ранее в США заявили, что президент Украины Владимир Зеленский может разозлить президента США Дональда Трампа в случае отказа от подписания последней версии сделки о минералах.

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