Стала известна дата переговоров Украины и США по недрам

Reuters: Украинская делегация проведет переговоры США по недрам в начале недели

Украинская делегация приедет в США и проведет там переговоры по недрам в начале недели. Об этом пишет Reuters со ссылкой на украинский источник.

По его словам, администрация президента США Дональда Трампа предложила Киеву более масштабную сделку по добыче полезных ископаемых. Источник добавил, что Украина рассматривает ее последние несколько дней.

О других подробностях не сообщается.

Ранее в США заявили, что президент Украины Владимир Зеленский может разозлить президента США Дональда Трампа в случае отказа от подписания последней версии сделки о минералах.