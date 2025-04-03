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02:30, 3 апреля 2025Мир

В США рассказали о дилемме Украины

WSJ: Киев разозлит Трампа, если откажется от последней версии сделки о минералах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Украина разозлит президента США Дональда Трампа, если откажется подписать последнюю версию сделки о минералах. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В статье отмечается, что Киев старается не злить американские власти, но не хочет подписывать последний вариант соглашения. «Если Вашингтон будет настаивать на последнем варианте сделки, Киев столкнется с дилеммой: подписать сделку и надеяться, что она не будет введена в силу в будущем, или отказаться и спровоцировать гнев Белого дома», — указывает издание.

Ранее стало известно, что переданный Киеву проект ресурсной сделки с США включает в себя всю ресурсную базу Украины, включая частные добывающие предприятия.

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