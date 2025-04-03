В США рассказали о дилемме Украины

WSJ: Киев разозлит Трампа, если откажется от последней версии сделки о минералах

Украина разозлит президента США Дональда Трампа, если откажется подписать последнюю версию сделки о минералах. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В статье отмечается, что Киев старается не злить американские власти, но не хочет подписывать последний вариант соглашения. «Если Вашингтон будет настаивать на последнем варианте сделки, Киев столкнется с дилеммой: подписать сделку и надеяться, что она не будет введена в силу в будущем, или отказаться и спровоцировать гнев Белого дома», — указывает издание.

Ранее стало известно, что переданный Киеву проект ресурсной сделки с США включает в себя всю ресурсную базу Украины, включая частные добывающие предприятия.