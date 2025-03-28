В Раде раскрыли детали проекта ресурсной сделки с США

Гончаренко: Проект ресурсной сделки с США охватывает всю ресурсную базу Украины

Переданный Киеву проект ресурсной сделки с США включает в себя всю ресурсную базу Украины, включая частные добывающие предприятия. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Соглашение только о государственных ресурсах? Нет! Проект соглашения охватывает всю ресурсную базу Украины — не только государственные компании, но и частные добывающие предприятия», — написал он.

Депутат отметил, что в рамках текущего проекта доходы от добычи всех природных ресурсов, в том числе газа, нефти, металлов и минералов, будут передаваться в специальный фонд. Киев также будет обязан передавать Вашингтону информацию обо всех добывающих проектах, а все новые проекты сначала будут предлагаться совместному фонду.

Кроме того, США получат приоритетное право выкупа ресурсов, а Украина не сможет продавать ресурсы стратегическим конкурентам Вашингтона. По словам Гончаренко, это приведет к потере государственного контроля над природными ресурсами, а также сделает фонд главным игроком на рынке украинских полезных ископаемых.

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что Киев получил от США проект по соглашению о полезных ископаемых. По ее словам, власти республики сформируют свою позицию по соглашению и отправят ее в Вашингтон.