Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:23, 28 марта 2025Бывший СССР

В Раде раскрыли детали проекта ресурсной сделки с США

Гончаренко: Проект ресурсной сделки с США охватывает всю ресурсную базу Украины
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Eero Vabamägi / Reuters

Переданный Киеву проект ресурсной сделки с США включает в себя всю ресурсную базу Украины, включая частные добывающие предприятия. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Соглашение только о государственных ресурсах? Нет! Проект соглашения охватывает всю ресурсную базу Украины — не только государственные компании, но и частные добывающие предприятия», — написал он.

Депутат отметил, что в рамках текущего проекта доходы от добычи всех природных ресурсов, в том числе газа, нефти, металлов и минералов, будут передаваться в специальный фонд. Киев также будет обязан передавать Вашингтону информацию обо всех добывающих проектах, а все новые проекты сначала будут предлагаться совместному фонду.

Кроме того, США получат приоритетное право выкупа ресурсов, а Украина не сможет продавать ресурсы стратегическим конкурентам Вашингтона. По словам Гончаренко, это приведет к потере государственного контроля над природными ресурсами, а также сделает фонд главным игроком на рынке украинских полезных ископаемых.

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что Киев получил от США проект по соглашению о полезных ископаемых. По ее словам, власти республики сформируют свою позицию по соглашению и отправят ее в Вашингтон.

    Обсудить
    Последние новости

    «Фактически уничтожена». Минобороны сообщило об ударе Украины по газоизмерительной станции «Суджа» и очередной уловке Зеленского

    Росгвардия задержала похитившего миллионы из машины россиянина и попала на видео

    Windows станет прозрачнее

    Пятилетний ребенок привез из Египта в Россию редкого паразита

    Мужчина похудел на 19 килограммов за три месяца без походов в спортзал

    Кенгуренок появился на свет в парке Крыма и попал на видео

    Главный редактор российской газеты сбежал от полиции

    Трамп выразил уважение мусульманам

    Мощное землетрясение уничтожает небоскребы и мосты в Таиланде и Мьянме. Видео

    Меган Фокс родила четвертого ребенка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше