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12:33, 28 марта 2025Бывший СССР

Украина получила проект соглашения о полезных ископаемых от США

Свириденко: Украина получила от США проект соглашения о полезных ископаемых
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украина получила от США проект по соглашению о полезных ископаемых. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко, передает издание «Общественное».

Как пишет издание, Свириденко заявила, что Киев формирует свою позицию по соглашению и отправит ее в Вашингтон, а при необходимости будут проведены консультации с Верховной Радой.

Она добавила, что любые публичные дискуссии по соглашению якобы наносят только вред и мешают конструктивному диалогу с США.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев заявил, что новый вариант сделки США и Украины по ресурсам, подразумевающий возможность добычи не только редкоземельных металлов, но и всех полезных ископаемых, чреват крайне негативными последствиями для Украины.

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