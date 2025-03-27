Предсказаны последствия для Украины от новой сделки по ресурсам с США

Политолог Журавлев: Сделка с США чревата банкротством Украины

Новый вариант сделки США и Украины по ресурсам, подразумевающий возможность добычи не только редкоземельных металлов, но и всех полезных ископаемых, чреват крайне негативными последствиями для Украины, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев.

«Благодаря этой сделке Украина частично сможет расплатиться с военными долгами, чего требуют США. По их логике чем больше ресурсов удастся получить, тем быстрее вернутся и деньги. Но для Украины это банкротство», — считает политолог.

Он объяснил, что потенциально сделка может лишить Киев собственных недр — теперь все богатства страны будут принадлежать Штатам. Украина, по словам Журавлева, в таком сценарии сохранит контроль только над тем, что находится на поверхности земли.

«Конечно, для населения появятся новые рабочие места, но вряд ли украинцев будут брать на ключевые высокооплачиваемые должности — их займут либо европейцы, либо американцы. Проблема в том, что на Украине просто нет профессионалов в этой сфере, а у Штатов нет заинтересованности в их обучении», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что в новом проекте соглашения с США речь идет о добыче всех полезных ископаемых на всей территории Украины вместо редкоземельных металлов. При этом он подчеркнул, что данный документ является черновым вариантом и и его ждет детальное обсуждение.