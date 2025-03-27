В Раде признали ухудшение условий по недрам после перепалки Зеленского с Трампом

Депутат Рады Железняк: Условия сделки по недрам ухудшились для Украины

Условия сделки Украины и США об использовании полезных ископаемых ухудшились для Киева. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк на своем YouTube-канале.

«Даже я, человек, который достаточно лояльно относится к Соединенным Штатам, тут должен признать, что они перегибают палку», — высказался политик.

Железняк прокомментировал оказавшийся в его распоряжении новый проект подробного соглашения по недрам, переданный Киеву Вашингтоном после публичной перепалки президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что условия соглашения являются «очень ясными» и «далеко не в пользу» Киева. По его словам, в документе отсутствуют даже намеки на гарантии безопасности Украине от США.

Политик также сообщил, что в новом проекте речь идет о добыче всех полезных ископаемых на всей территории Украины вместо редкоземельных металлов. При этом он подчеркнул, что данный документ является черновым вариантом и пройдет через детальное обсуждение.

Ранее Зеленский раскрыл решение США по контролю над украинскими АЭС. Политик раскрыл передачу США Украине проекта подробного соглашения по недрам 24 марта.